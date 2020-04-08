Hatay Valisi Doğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı Hatay Valisi Rahmi Doğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutladı.

Doğan, yayımladığı mesajında, ortak değerler etrafında kenetlenmeyi sağlayan bayram günlerinin, geçmişten gelen kültürel zenginliğiyle bu coğrafyada birlikte yaşama ayrıcalığı sağladığını vurguladı.

Musevilerin, Mısır'da esaretten kurtulmalarını ve yaşadıkları zorlu göç hikayelerini anlatan, Musevi aleminin kurtuluşunu simgeleyen Hamursuz Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Anadolu coğrafyası, her zaman farklı inanç, din ve kültürlerin asırlar boyunca beraberce barış içinde yaşadığı bir iklime ev sahipliği yapmaktadır. Hep birlikte birbirimizin bayramlarını kutladığımız bu hoşgörü kültürünün yarınlarımıza miras, diğer dünya ülkelerine örnek olmasını ümit ederek, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA