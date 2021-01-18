Hatay Valisi Doğan, İdlib'te yapımı süren briket evlerle ilgili toplantı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hatay Valisi Doğan, İdlib'te yapımı süren briket evlerle ilgili toplantı yaptı

18.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:10
Hatay Valisi Doğan, İdlib'te yapımı süren briket evlerle ilgili toplantı yaptı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerin durumuyla ilgili sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerin durumuyla ilgili sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, briket evlerin son durumu, alt ve üstyapılarıyla ilgili yapılabilecekler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay Valisi Doğan, İdlib'te yapımı süren briket evlerle ilgili toplantı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:15:24. #1.15#
title