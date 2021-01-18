Hatay Valisi Doğan, İdlib'te yapımı süren briket evlerle ilgili toplantı yaptı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerin durumuyla ilgili sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerin durumuyla ilgili sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, sınır ötesine insani yardım götüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, briket evlerin son durumu, alt ve üstyapılarıyla ilgili yapılabilecekler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş