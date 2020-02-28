Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu"
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Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hava saldırısında 22 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

28.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:54
Hatay Valisi Doğan:

Valisi Rahmi Doğan, 'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hava saldırısında 22 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.


Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 22 askerin şehit olduğunu açıkladı. Vali Doğan "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

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