Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu (1)

28.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:11

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.Haber: HATAY,

Kaynak: DHA