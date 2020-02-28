Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu (1)
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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu (1)

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 askerin şehit olduğunu açıkladı.

28.02.2020 00:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:03
Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu (1)

Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.

 


Kaynak: DHA

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