Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)
Haberler » Güncel » Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5) - Haber

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.

28.02.2020 06:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 06:36
Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hulusi Akar'ın hastaneye girişi ve çıkışıHastane dış görüntüsü

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBŞI/ HATAY,

 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler