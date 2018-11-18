Hatay Valisi Doğan, Göreve Başladı

Hatay Valiliğine atanan Rahmi Doğan, göreve başladı.

Vali Doğan için Hatay Valiliği bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından makamına geçen Doğan, burada yaptığı konuşmada, kendisine zor ve stratejik bir ilde görevi yapma onurunu veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.

Eski Hatay Valisi Erdal Ata'ya Hatay'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Doğan, şöyle devam etti:

"Bugün göreve başladım. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Hatay'da potansiyeli biliyorum. Hatay gerçekten turizmi, tarımı, sanayisi ile çok ciddi anlamda potansiyeli olan bir il bir takım çalışmalar yapacağız. Bunu gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerek paydaşlarla, gerek meslektaşlarımız ve ilgili kuruluşlarla oturup birlikte çalışacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur diye düşünüyorum. Çok makamda, masa başında oturan birisi değilim. Sürekli ben halkın içerisinde göreceksiniz. Sürekli dışarıda göreceksiniz. İçeride oturmayı seven bir tarzım yok. İş, proje ve netice alma benim için birinci önceliklidir. Hatay'a güzel şeyler yapmayı, insanımıza dokunmayı onlarla iletişim halinde olmayı amaçlıyorum."

Vali Doğan, konuşmasından sonra makam odasında tebrikleri kabul etti.