Hatay Valisi Doğan'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçtiğimiz ay Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmesi Er Ercan Can'ın (24), Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Doğan, Küreci Mahallesindeki şehit evini ziyaret ederek şehidin babası Abdullah Can ile annesi Hatice Can'ın Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Doğan^'ın ziyaretine İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve kurum amirleri eşlik etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA