Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 vaka sayısı gerileyen kentte rehavete kapılmama uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 vaka sayısı gerileyen kentte rehavete kapılmama uyarısı

Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 vaka sayısı gerileyen kentte rehavete kapılmama uyarısı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin alınan tedbirlerle pozitif vaka sayılarında Türkiye genelinde 2'nci sıraya gerilediğini vurguladı.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı da mesajında paylaşan Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs'ı kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Hatay Türkiye'de en iyi 2'nci il konumuna ulaşmıştır.

Bu mücadeleye katkı sağlayan hemşerilerime, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Rehavete kapılmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 vaka sayısı gerileyen kentte rehavete kapılmama uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 23:59:07. #1.16#

title