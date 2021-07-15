Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
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Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...

Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.

Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset... - Haberler
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