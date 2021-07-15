Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz