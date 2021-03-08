Hatay Valisi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Hatay Valisi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:42
Hatay Valisi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, ülkenin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınların, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olduğunu belirtti.

Kadınların, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri sevindirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, her alanda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren kadınlarımızın, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınların hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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