Hatay Valisi Doğan 200 binden fazla Kovid-19 aşısı yaptıklarını bildirdi
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Hatay Valisi Doğan 200 binden fazla Kovid-19 aşısı yaptıklarını bildirdi

16.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:01
Hatay Valisi Doğan 200 binden fazla Kovid-19 aşısı yaptıklarını bildirdi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 200 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 200 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Doğan, Hatay Gazeteciler Cemiyetine (HGC) ziyareti sonrası gazetecilere, Kovid-19 güncel vaka oranları değerlendirmesine göre Hatay'ın hala "sarı" kategoride olduğunu belirtti.

Vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunan Doğan, şunları söyledi:

"Herkes bu işi öğrendi, bu işin kuralı maske, mesafe ve temizlik. Başka bir çaresi yok. Dolayısıyla lokantalarımız açık olsun, kafeteryalarımız açık olsun, bütün tesislerimiz açık olsun ama maskemize ve mesafemize dikkat ettiğimiz zamanda vaka sayılarımız düşüyor. Aşılama çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Şuana kadar aşılama sayısında 200 bini geçtik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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