Hatay Valiliğinden, Zafer Partili Çelik'in saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliği, sosyal medyada yayınlanan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik'in saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelik'in konuyla ilgili kolluk kuvvetlerine herhangi bir şikayetinin olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan haber le ilgili valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde emniyet birimlerimize böyle bir olayın yansımadığı ayrıca kolluk kuvvetlerimize konuyla ilgili Yelda Döne Çelik tarafından herhangi bir şikayetin olmadığı tespit edilmiştir."