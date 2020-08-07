Hatay Valiliğinden "Kovid-19 denetimleri sıklaştırılacak" uyarısı Hatay Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Hatay Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, plaj, restoran, kafe ve kafeterya gibi işletmelerde denetimlerimiz daha da sıklaştırılacak olup aykırılıkların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA