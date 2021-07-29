Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay Valiliğinden, elektrik ve su kesintileriyle ilgili bugüne kadar kolluk kuvvetlerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığının tespit edildiği duyuruldu.

Hatay Valiliğinden, elektrik ve su kesintileriyle ilgili bugüne kadar kolluk kuvvetlerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığının tespit edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte elektrik ve su kesintileri ile ilgili basında ve sosyal medyada, sabotaj iddialarının gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gündeme getirilen sabotaj iddiaları hakkında, Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde bugüne kadar kolluk kuvvetlerimize ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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