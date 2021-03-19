Hatay Valiliğinden, Dörtyol'da Kovid-19 denetimi sırasında yaşananlara ilişkin açıklama
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Hatay Valiliğinden, Dörtyol'da Kovid-19 denetimi sırasında yaşananlara ilişkin açıklama

19.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:48
Hatay Valiliğinden, Dörtyol'da Kovid-19 denetimi sırasında yaşananlara ilişkin açıklama

Hatay Valiliğince, Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında yaşananların, sosyal medyada yer alması üzerine açıklamada yapıldı.

Hatay Valiliğince, Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında yaşananların, sosyal medyada yer alması üzerine açıklamada yapıldı.

Açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında devam eden denetimler sırasında Dörtyol'da yaşanan olayın üzücü olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan bahse konu görüntülerle ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin, daha duyarlı, daha vakur bir duruşla bu pandemi sürecinin üstesinden hep birlikte geleceğimize inancımız tamdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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