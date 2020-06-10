Hatay Valiliğinden çöpten atık toplayan engelli çocukla ilgili açıklama Açıklaması Hatay Valiliği, İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntüleri çekilen engelli çocuk için, ailenin Türk Kızılaydan yardım aldığını bildirdi.

Hatay Valiliği, İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntüleri çekilen engelli çocuk için, ailenin Türk Kızılaydan yardım aldığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyadan Bakanlık ve Valiliğe hitaben "Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli çocuk tekerlekli sandalyesinin üzerine çıkıp, çöp kutularından plastik atık toplayarak geçimini sağlıyor. Halen engelleri aştığımızı söyleyecek misiniz?" paylaşımında bulunulduğu belirtildi.

Bunun üzerine çocuğun ailesinin evinde inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evde Suriye uyruklu baba ve anneyle birlikte 8 kişilik bir ailenin yaşadığı, babanın ailenin geçimini hurdacılık yaparak sağladığı, Kızılay'dan kişi başına yardımın yanı sıra engelli çocuğu için yardım aldığı öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak İskenderun Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İskenderun Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından inceleme gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA