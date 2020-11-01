Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması

01.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:28
Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

İlgili Haberler

Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
İstanbul Valiliğinden düşen uçağa ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden düşen uçağa ilişkin açıklama
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan su fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan su fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 20:28:22. #1.14#
title