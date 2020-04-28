Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır.

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
28.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:52

Hatay Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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