Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını... - Haberler
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Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, YPG/ Pkk'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Teör örgütü YPGPKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

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 Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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