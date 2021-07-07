Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 29 Adet Taşınmaz Kiraya Verme İhalesi İlanı
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Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 29 Adet Taşınmaz Kiraya Verme İhalesi İlanı

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 29 Adet Taşınmaz Kiraya Verme İhalesi İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mülkiyeti Hatay Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan Antakya Kurşunlu Handa bulunan 22 Adet ve İskenderun'da bulunan 7 Adet işyerlerinin kiraya verilmesi, 27/07/2021 Salı günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.

Mülkiyeti Hatay Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan Antakya Kurşunlu Handa bulunan 22 Adet ve İskenderun'da bulunan 7 Adet işyerlerinin kiraya verilmesi, 27/07/2021 Salı günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca, açık arttırma usülü ile kiralama ihalesi yapılacak olup, İhale İlan Metni aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İhale İlen Metnini Görmek için TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre

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