Hatay Valiliği: "Yaralı askerlerden birinin durumu ağır"
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Hatay Valiliği: "Yaralı askerlerden birinin durumu ağır"

Hatay Valiliği, Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 askerden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

06.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:01
Hatay Valiliği:

Valiliği, Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 askerden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Hatay İl Komutanlığınca, ilçesi, Yonsul Mahallesi Yağmurçalağı Tepe mevkisinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu sırasında EYP patlaması sonucu 3 askerimiz yaralanmış olup, 1'i ağır, 2'si ise hafif şekilde yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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