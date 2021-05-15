Hatay Valiliği, taraftarlardan şampiyonluk kutlamalarını ertelemelerini istedi

Hatay Valiliği, taraftarlardan Süper Lig'de son maçların ardından kentteki şampiyonluk kutlamalarını ertelemelerini istedi.

Hatay Valiliği, taraftarlardan Süper Lig'de son maçların ardından kentteki şampiyonluk kutlamalarını ertelemelerini istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Sevgili Hataylılar, kendi sağlığınız başta olmak üzere sevdiklerimizin sağlıklarını riske atmamak ve içerisinde bulunduğumuz 17 günlük tam kapanma sürecinin anlam kazanması adına şampiyonluk kutlamalarını bir süreliğine erteleyelim, sağlığımızın her şeyden önemli olduğunu unutmayalım. Şimdiye kadar gösterdiğiniz sabır ve bugün de göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş