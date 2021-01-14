Hatay Valiliği'nden alarm sistemi duyurusu yapıldı
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Hatay Valiliği'nden alarm sistemi duyurusu yapıldı

14.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:58
Hatay Valiliği'nden alarm sistemi duyurusu yapıldı

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) rutin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar olası ses denemesi anonsları yapılacağını duyurdu.

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) rutin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar olası ses denemesi anonsları yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları başlamıştır. Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalarda olası ses denemesi anonsları gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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