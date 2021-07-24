Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi ile Antakya Konağı'nın Açılışı Gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan hanımefendi, Vali Rahmi Doğan'ın öncülüğünde kamulaştırılarak aslına uygun olarak restore edilen, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi ile Antakya Konağı'nın vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla tertip edilen "Kırk Asırlık...

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan hanımefendi, Vali Rahmi Doğan'ın öncülüğünde kamulaştırılarak aslına uygun olarak restore edilen, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi ile Antakya Konağı'nın vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla tertip edilen "Kırk Asırlık Türk Yurdu" programına katıldılar.

23 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19. 00'da Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşmasıyla sürdü.

Vali Doğan, konuşmasında; Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hizmete alınan binanın içerisindeki salonda, 82 yıl önce Hatay'ın ana vatana katılma kararı alınmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünün son deminde Hatay meselesiyle uğraşmış, hasta haline rağmen burayı ihmal etmemişti. Bugünün şartlarına bakıldığında, o gün alınan kararın ne kadar stratejik olduğunu görüyorsunuz. Hemen yanı başımızda Suriye'de meydana gelen olayları iyi analiz ettiğimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının almış olduğu bu kararın ne kadar önemli olduğu aşikar. Suriye'de birileri yeni devlet, devletçikler kurma gayreti içerisindeyken Hatay adeta Akdeniz'e çekilen bir sur, bir set gibi onların önünü kesmiş durumda. Biz bugün onların torunları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan binanın, Türkiye'ye katılma kararını alındıktan sonra farklı amaçlar için kullanılmış, künefeciden köftecisine, sinema salonlarından farklı faaliyetlerin icra edildiği bir mekan haline gelmiş. Göreve başladığım ilk aylarda sayın milletvekillerimizle oturduk istişare ettik, birlikte bir karar aldık, artık bu binanın bu halinin Hatay'a yakışmadığını ve bunun bu halinden kurtulması gerektiğini ifade ederek bir adım attık. İlk önce kamulaştırmayla başladık sonra restorasyonla devam ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu salon 450 kişilik bir salon ve özgün halinde restore edildi, üst katta yine çocuklarımızın, evlatlarımızın kullanabileceği 3 bin kitap barındıran bir kütüphane yapıldı. Yapılan restorasyonla tarihi meclis binası artık kültür ve sanat merkezi olarak halka hizmet verecek. Yine yan taraftaki müştemilatlarla birlikte burada hayat alanı oluşturmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'a teşrif ettiğinde bu binaların açılışını da yapmıştı biz bugün burada ilk faaliyeti icra ederek bu binaların kullanımını halka açmış oluyoruz. " dedi.

Program, konuşmanın ardından halk oyunları ve tiyatro gösterisiyle devam etti. Akabinde Vali Doğan, eşi Gülden Gülizar Doğan, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Antakya Konağı ile bünyesinde hizmet verecek olan Petek'in açılışı gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen ve Vali Rahmi Doğan'ın adını taşıyan Kütüphane tarihi dokusuyla vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Hanımefendi Gülden Gülüzar Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Sabahat Özgürsoy Çelik, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Lütfi Kaşıkçı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Alpaslan Kılınç, Garnizon Komutan Vekili P. Alb. Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı M. Sabit Teksöz, Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhteşem Vural, İş insanları Murat İçcan, Recep Aktaş, İnayet Adalı, Ersin Şahin, Ali Kavak, Razık Büyükgazel, Merhum Tayfur Sökmen'in aile üyeleri, Merhum Abdurrahman Melek'in torunu Ahmet Melek, ilgili kurum temsilcileri, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre