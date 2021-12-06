Hatay Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğün' den Halkın Katılım Toplantısı Duyurusu

HATAY (Habermetre) - Hatay Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğün' den Halkın Katılım Toplantısı DuyurusuPet Gaz A. Ş tarafından Hatay ili Dörtyol ilçesi, Yeşilköy Mahallesi Mevkiinde LPG Depolama Tesisi Kapasite Artışı, Akaryakıt Depolama Tesisi ve LPG Tüp Dolum Tesisi projsenin yapılması planlanmaktadır. Söz konsu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmenliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saate faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır. Halkımıza saygı ile duyrulur. Toplantı Yerinin Adresi : Yeşilköy Mahalesi Sahil Yolu 1 cadde No. 7 DÖRTYOL- HATAYToplantı Tarihi : 15. 12. 2021Proje Sahibi : Pet Gaz A. ŞÇED Raporunun Hazırlayan Kuruluş: Hatay Sinerji Danışmanlık Çere ve Proje Müh. Tic. Ltd. Şti.

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