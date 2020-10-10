Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı

Son dakika: Hatay Valiliği, kentte 2 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaline karşı bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde çıkan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ve iş yerlerinde zarara neden olan yangınla ilgili açıklama yaptı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangınla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

"HENÜZ SABOTAJLA İLGİLİ KESİN BİR BİLGİ YOK"

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZ KONUYU ARAŞTIRIYOR"

Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz