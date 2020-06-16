Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı
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Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

HATAY Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG'li 7 teröristin Afrin'de yakalandığını açıkladı.

Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı
16.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:33

HATAY Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG'li 7 teröristin Afrin'de yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı harekat bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan; 25 kilogram TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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