Hatay Valiliği Açıklaması

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülke vatandaşının Türkiye'de dünyaya gelen çocuğunun ebeveynlerinin talebi olmadan Türk vatandaşı yapılması mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.



Valiliğin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, "Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verildiği" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Herhangi bir ülke vatandaşının Türkiye'de dünyaya gelen çocuğunun ebeveynlerinin talebi olmadan Türk Vatandaşı yapılması mümkün değildir. Böyle bir uygulamanın Hatay'da yapıldığı iddiası gerçek dışıdır. Gerek İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekse İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Nazlı Gökşen adında görevli bir personel bulunmamaktadır. Bu ve benzeri konularda Hatay Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama dışında başka hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir."