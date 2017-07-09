Hatay Vahşetin Kurbanları Suriye'de Toprağa Verildi

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol K. ve Cemal B. tarafından hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile 20 yaşındaki Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Suriye'nin İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde uçakla getirildikleri Hatay Havaalanı'ndan alınan Suriyeli hamile anne ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından Reyhanlı'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapılarak Suriye'ye götürüldü. Suriye Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yakını tarafından karşılanan cenazeler İdlib Kentine bağlı Kafranbıl kasabasına bağlı Cibale köyüne götürüldü. Yapılan cenaze törenine kalabalık katılım oldu. Akşam olmasına rağmen kılınan cenaze namazından sonra hamile anne ve oğlunun cenazesi gözyaşları ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.