Hatay Türkiye'ye Roket Atan Sivil Kıyafetli Teröristler Görüntülendi

Türkiye'ye roket atan sivil kıyafetli teröristler görüntülendi

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana teröristler tarafından Kilis ve Hatay'a 198 roket atılmasıyla 9 sivil öldü, 100'ü aşkın kişi de yaralandı.

Teröristlerin Türkiye'ye attığı roketler, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi. Afrin'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde kaydedilen İHA görüntülerinde, sivil kıyafet giyen teröristlerin, yerleşim alanları arasında, kamyonetin üzerine monte edilen roketleri ateşleyip Türkiye'ye ateşledikleri görülüyor. Teröristlerin saklandığı karargahın da havaya uçurulduğu yer alan görüntülerde, İHA'lar tarafından anbean takip edilen terör örgütleri mensuplarının saklandığı yerler, tam isabetle imha ediliyor.

LASTİK YAKIP GÖRÜŞÜ ENGELLİYORLAR

Görüntülerde teröristlerin gizlenip, jetler ve İHA'ların görüntü almasını engellemek için de lastik yakıp siyah duman çıkmasını sağladıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yaktıkları lastikten çıkan siyah duman, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de görüldü.