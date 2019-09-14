Hatay-türkiye sınırına yakın kamplara yerleşen sivillere insani yardım

14.09.2019 15:34

Türkiye sınırına yakın kamplara yerleşen sivillere insani yardım

Suriye'de rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen sivillere 60 araçlık insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ile Fetih Der tarafından, 'Yalnız Değilsiniz' konvoyu ile kamplara yerleşen 3 bin aileye 3 bin adet gıda kolisi, 200 adet çadır, 25 ton un, 50 ton temiz içme suyu gönderildi. İHH Suriye çalışmaları Bab-El Hava ofis sorumlusu Şuayip Altun, son günlerde Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 500 bin insanın Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındığını belirtti. Altun, 'İnsanlar evlerini terk ederken beraberlerinde hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremediler. Siviller çok zor durumdalar ve çok sıkıntılı günler geçiriyorlar. İHH olarak Fetih-Der'in de destekleriyle 60 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Yardım araçlarında bulunan malzemelerle savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmayı ümit ediyoruz" dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için yardım konvoyu organize ettiklerini belirterek, 'Suriye'de 9 yıldır gördüğümüz acı tablo İdlib'te her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Vicdan sahiplerinin bu drama duyarsız kalmaması gerekiyor. Bu nedenle saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller için düzenlediğimiz konvoydaki insani yardım malzemelerinden 3 bin aile yararlanacakö diye konuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 km uzaklıkta bulunan Suriye'nin Bab-El hava sınır kapısındaki törenin ardından araçlar kamplara hareket etti.

Kaynak: DHA