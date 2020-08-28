HATAY-Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konut
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HATAY-Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konut

Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konutSURİYE'nin İdlib kırsalında savaş mağduru aileler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Pakistan Baitussalam Derneği tarafından, 110 kalıcı konut inşa edilerek ailelere teslim edildi.

28.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:56

Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konut

SURİYE'nin İdlib kırsalında savaş mağduru aileler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Pakistan Baitussalam Derneği tarafından, 110 kalıcı konut inşa edilerek ailelere teslim edildi.

'İyilik evleri' olarak niteledikleri 110 konutu, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini anlatan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, burada yetim ve engellilerin, yani savaşta en çok mağdur olan ailelerin kalacağını açıkladı. İdlib kırsalındaki projede okul, cami ve sosyal alanların da yer aldığını aktaran Açık, Pakistan Baitussalam Derneği iş birliğiyle 440 konut daha yapacaklarını dile getirerek, Çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla gayret gösteriyoruz dedi.

HATAY-Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konut

Kaynak: DHA

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