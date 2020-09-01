HATAY Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştı
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HATAY Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştı

Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştıTÜRK Kızılay Toplum Merkezleri tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından bu yana üretilen maske sayısının 1 milyon adedi geçtiği belirtildi.

01.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:07

Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştı

TÜRK Kızılay Toplum Merkezleri tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından bu yana üretilen maske sayısının 1 milyon adedi geçtiği belirtildi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Eğitmeni Nilay Yavuz, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde toplam 16 merkezde Türk ve Suriyeli gönüllülerle maske üretiminin sürdüğünü söyledi. Gönüllüler tarafından yapılan maskelerin kamu kurumlarıyla sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Yavuz, 'Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi döneminde, Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak sürece katkı sağlamak amacıyla 16 toplum merkezimizde maske üretimi devam ediyor. Mart ayından bu yana toplum merkezlerimizde 1 milyonu aşkın maske üretimi yaptık. Ürettiğimiz maskeler kendi kurumumuzda sterilize hale getirildikten sonra Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına, sağlık merkezlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ayrıca Türkiye'deki toplam merkezlerimizde Türk ve Suriyeli 60 yararlanıcılarımız maske üretimine katkı sağlıyor' dedi.

HATAY Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştı

Kaynak: DHA

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