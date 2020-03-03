Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da
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Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDIABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü...

03.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:02
Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da

Trump'ın Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft 'da (2)

BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDI

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY (DHA)

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Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da
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