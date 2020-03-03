Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da
Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDIABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü...
Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)
BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDI
ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HATAY (DHA)
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Kaynak: DHA