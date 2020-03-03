Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da
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Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'daABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.

03.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:17
Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da

Trump'ın Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft 'da

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.

Türk yetkililerle Suriye'deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası'na giriş yaptı. James ve Craft'ın Hatay'da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Rüşan Anıl ATAR- Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI, (Hatay), (DHA)

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay trump'ın suriye özel temsilcisi jeffrey ile abd'nin bm daimi temsilcisi craft hatay'da
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