Hatay trafik kazası : 19 yaralı



HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre D-817 karayolunda meydana gelen kaza Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan A.D.'nin kullandığı 01 EEE 21 plakalı taım işçilerini taşıyan minibüs Yeniyurt kavşağından dönüş yaptığı sırada Dörtyol istikametinden Adana istikametine gitmekte olan 31 P 7740 plakalı Tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen Tır yol kenarında park halinde duran 2 kamyona daha çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 19 Tarım işçisi Dörtyol ve çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların 11'nin Türk vatandaşı 8'nin Suriye uyruklu oldukları belirlendi.