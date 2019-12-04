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Hatay, tıbbi aromatik bitkilerle yerel kalkınmayı hedefliyor

Hatay'da yetişen 800'e yakın tıbbi aromatik bitkinin ekonomik kalkınmada kullanılması için proje geliştirdiklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay'da 250'si endemik, 2 bin 500 civarında çiçeğimiz var" dedi.

04.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:40
Hatay, tıbbi aromatik bitkilerle yerel kalkınmayı hedefliyor

'da yetişen 800'e yakın tıbbi aromatik bitkinin ekonomik kalkınmada kullanılması için proje geliştirdiklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı , "Hatay'da 250'si endemik, 2 bin 500 civarında çiçeğimiz var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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