Hatay, tıbbi aromatik bitkilerle yerel kalkınmayı hedefliyor

04.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:40

Hatay'da yetişen 800'e yakın tıbbi aromatik bitkinin ekonomik kalkınmada kullanılması için proje geliştirdiklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay'da 250'si endemik, 2 bin 500 civarında çiçeğimiz var" dedi.