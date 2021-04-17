Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, muz seralarında incelemede bulundu

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan ilçesindeki muz seralarında inceleme yaptı.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan ilçesindeki muz seralarında inceleme yaptı.

Çolakoğlu, inceleme sırasında yaptığı konuşmada, 2006 yılında Arsuz'da başlanan muz yetiştiriciliğinin artık Reyhanlı, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Hassa ve Samandağ ilçelerinde de yapıldığını söyledi.

Ekim alanı artan muzun Hatay ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu belirten Çolakoğlu, "İlimizde bitkisel üretim çeşitliliği çok fazladır. Özellikle deniz kenarı olan Arsuz ilçemizde 2006 yılında başlayan muz üretimi her geçen gün çoğalarak devam etti. 5 dekarla başlayan muz üretimi şu an 1200 dekarları geçmiş durumda. Muz daha çok serada yapılmakta ve bu şekilde yetiştirilmesi önerilmektedir." dedi.

Çolakoğlu, serada kilogramı ortalama 6 liradan satılan muzun üreticisini de memnun ettiğini aktardı.

Muz üreticisi Hüseyin Şanverdi de bölgedeki iklim koşulları uygun olduğu için muz ürettiğini ve karşılığını da aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız