Hatay tarihi Meclis binasında restorasyon çalışmaları başladı
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Hatay tarihi Meclis binasında restorasyon çalışmaları başladı

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve bir süre önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilmesi kararlaştırılan tarihi binanın restorasyonu için çalışmalar başladı.

12.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:09

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve bir süre önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilmesi kararlaştırılan tarihi binanın restorasyonu için çalışmalar başladı.

1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi bina, aradan geçen 81 yıllık sürede sinema salonu, künefe salonu, lokanta gibi iş kolları için kullanıldı.

Hatay Valiliğince, geçen yılın eylül ayında asıl amacına uygun olarak değerlendirilmesi için özel şahsa ait olan meclis binası ile yanındaki tarihi konak satın alınarak kamulaştırıldı.

Kamulaştırmanın ardından Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) finansmanlığında özel bir firma aracılığıyla tarihi binanın restorasyon çalışmalarına başlandı.

Tarihi yapı, asıl görünümünü kazanacak

Üçü mimar 23 kişilik ekiple başlanan restorasyon çalışmalarında, tarihi binanın sıvaları sökülüp kendine özgü, aslına uygun taş yapısı ortaya çıkarılıyor.

Meclis binasının hemen yanındaki konak avlusunda bulunan ve daha önce kapatılan havuz ise yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Kültür-sanat merkezi haline getirilecek 450 kişilik meclis binasının üst kısmı ise kütüphane olarak değerlendirilecek.

Meclis binasının bitişiğindeki konak ise mutfak sanatları merkezi ve akademisi olarak hizmet verecek.

Bu sayede yerli ve yabancı turistler, hem tarihi meclis binasında kültürel faaliyetlere katılabilecek hem de yanı başındaki mutfak sanatları merkezinde kentin yöresel lezzetlerini Asi Nehri manzarasıyla tadabilecek.

Kentin gastronomi turizmine de katkı sunacak

Proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan ve incelemelerde bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığında meclis binasının künefeci olarak kullanıldığını ve bu durumun hiç hoş olmadığını söyledi.

Tarihi yapının Hatay Valiliği tarafından kamulaştırılıp amacına uygun bir şekilde kullanılması yönünde bir karar verdiklerini ve bu kararı da uyguladıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Burası özel mülkiyette bir binaydı hemen yanında Adalı konağı olarak bahsettiğimiz içerisinde bulunduğumuz bir bina var. İkisini birlikte Hatay Valiliği olarak kamulaştırarak aldık ve Hatay halkının hizmetine sunacağız. 2 binayı farklı amaçlarla projelendirdik. Meclis binasını kültür merkezi olarak kullanacağız, içerisinde 450 kişinin kullanacağı bir konferans salonu ve tiyatro salonu var. İlaveten kütüphane olarak kullanabileceğimiz, gençlerimizin, vatandaşlarımız gelip orada vakit geçireceği alan var. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Adalı konağını da Hatay'ın güzel, lezzetli yemeklerinin sunulacağı bir gastronomi evi ve mutfak akademisi şeklinde projelendirdik ve burası bittikten sonra da yandaki eski otelin yeriyle birleşecek, orası buranın bahçesi olacak."

Restorasyon çalışmalarının hızlı ve güzel başladığının altını çizen Doğan, binanın orijinal halinin en güzel şekilde ortaya çıkarılacağını aktardı.

Hatay'ın gastronomi kenti olduğuna dikkati çeken Doğan, "İnsanlar hafta sonları özellikle yöresel lezzetleri tadabilmek anlamanda Hatay'a geliyorlar. Bu lezzetleri sunarken açıkçası biz biraz zorlanıyoruz, çok yeterli mekanlarımız yoktu. Burasının tamamlanmış olmasıyla birlikte Hatay'ın çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Hafta sonu gelen misafirlerimiz buradan faydalanacaklar ve memnun olacaklar diye düşünüyorum. Böyle tarihi bir binada, bu atmosferde, Asi Nehri'nin kenarında, güzel bir ortamda mutlu vakitler geçirirler diye düşünüyorum. Ben tüm Hataylılara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Doğan, restorasyon çalışmalarının gelecek yıl şubat ayında tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Hatay tarihi Meclis binasında restorasyon çalışmaları başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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