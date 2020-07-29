HATAY Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi
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HATAY Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Huyluoğlu ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

29.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:49

Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Huyluoğlu ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Suudi Arabistan'da 3.5 yaşında bir çocuk sahibi Hüseyin Huyluoğlu (37) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (32), mart ayında Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri oldu. Uzun yıllardır ülkede rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden bile dışarı çıkamayan aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi üzerine Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Ailenin Türkiye'ye dönmesi için gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra bilet ve pasaport masrafları bakanlık tarafından karşılandı. Aile, Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan uçağıyla dün sabah İstanbul'a gitti, daha sonra da Hatay'a geldi.

'ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZE GELDİK'

Eşi ve çocuklarıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'ndeki ailesine kavuşan Hüseyin Huyluoğlu, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bebekler karantina döneminde dünyaya geldi. Salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık, korkumuzdan evden dışarı bile adım atamadık. Her yer kapalı olduğu için bebekleri doktora dahi götüremedik, kimlik çıkaramadık. CİMER'e başvurarak yardım istedik. Sağ olsunlar Aile Bakanlığı'ndan aradılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür ülkemize geldik. Bebeklerimizden ikisinin sağlık sorunları var, doktora götüreceğiz."

Merve Huyluoğlu da Türkiye'ye gelmelerini sağlayan yetkililere teşekkür etti.

HATAY Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
DÜRBÜNLÜ: Niye orada iyi yetişmiyorlar mi çocukları ? Suudi arabistan neyi eksik?
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