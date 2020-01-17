: Hatay suriyeli eğitimcilere entegrasyon projesi

17.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:15

Suriyeli eğitimcilere entegrasyon projesi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli göçmenlerin de eğitim öğretim gördüğü Mithat Paşa İlkokulu'nda 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' başlığı altında yürütülen, eğitimci personel entegrasyon projesi çalışmalarına başlandı.

Mithat Paşa İlkokulu Müdürü Berivan Kuyubaşıoğlu, Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Berna Taşdemir tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı, AB Co-funded by the eresmos programının finanse ettiği 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' Erasmus+ projesi kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. Mithat Paşa İlkokulu Müdürü Berivan Kuyubaşıoğlu, proje koordinatörü ingilizce öğretmeni Berna Taşdemir, Türk ve Suriyeli eğitimcilerin katıldığı toplantıda projenin ana amaçlarına dikkat çekildi. Özellikle mülteci, göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların eğitime entegrasyonu konusunda kurumlarındaki personelin yeterlik ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında ihtiyaçlara göre belirledikleri 4 farklı yapılandırılmış eğitim programına toplam 8 katılımın gerçekleşmesinin planlandığı vurgulandı.

Edinilen kazanımların ilk önce kurumda uygulanacağı, daha sonra da bölgedeki diğer okullarla ve yetkili kurumlarla paylaşılıp proje çıktılarının yayılmasının sağlanacağı kaydedildi. Toplantıda ayrıca İskenderun Mithat Paşa İlkokulu olarak 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' ile personelin kişisel gelişim eğitimlerine destek olunacağına da yer verilen değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

"Proje kurumumuzun kalite gelişimine katkı sağlayarak okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini destekleyecek. Yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlayacak. Kurumumuzun kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirecek. Kapsayıcı eğitim alanındaki yeni uygulamaların, politika ve sistemlerin incelenerek transferine olanak sağlayacak. Göçmen ve mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verme becerisinin artmasının sağlayacağız."

Kaynak: DHA

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