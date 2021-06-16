HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda bekçilik yapan Suriye uyruklu Adnan Abdullah (24), barakada başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda bekçilik yapan Suriye uyruklu Adnan Abdullah (24), barakada başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alsancak Mahallesi'ndeki hayvan pazarında, ahırların olduğu bölgeden silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ahırda bekçilik yapan Suriyeli Adnan Abdullah'ın barakada başından tabancayla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Abdullah'ın cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Adnan Abdullah'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsinin ardından belli olacak.

HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
İZMİR HACZE GİDEN AVUKATI, BAŞINA SİLAH DAYAYIP, DARBETTİ
İZMİR HACZE GİDEN AVUKATI, BAŞINA SİLAH DAYAYIP, DARBETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATAY SURİYELİ ADNAN'IN BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:13:40. #1.16#

title