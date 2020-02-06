Hatay suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
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Hatay suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

06.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:02
Hatay suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
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