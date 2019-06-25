HATAY Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor

HATAY Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor

Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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