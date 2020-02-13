Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı
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Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:26
Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı

sınırına sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki 'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.

Kaynak: DHA

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: Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı
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