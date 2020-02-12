Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı
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Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'a zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:25
Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı

sınırına sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından Suriye sınırındaki 'a zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra ilgili birliklere hareket etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı
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