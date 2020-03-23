HATAY Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Kirpi araçlarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Kaynak: DHA