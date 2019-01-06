Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekat öncesinde bölgeye yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.

Şanlıurfa ve Kilis'te sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

Kaynak: DHA