Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyatHATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
HATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT'ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA